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12.10.2018

СМИ: внесенный в Госдуму РФ законопроект дуэльного кодекса оказался шуткой депутата

Москва, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы РФ Сергей Иванов отозвал свой законопроект дуэльного кодекса. Народный избранник заявил, что пошутил, и призвал своих коллег заниматься серьезными делами, а не всякой ерундой, сообщают «Аргументы недели».

– Дуэльный кодекс был внесен по поводу, который всем известен. Если вам нужна официальная версия, то он был отозван для доработки. После его внесения у россиян родилась масса новых видов дуэлей. И, чтобы не менять дуэльный кодекс ко второму чтению, их нужно будет включить в первое чтение. Но если серьезно – мы свою роль сыграли. Напомнили чиновникам, чтобы они занимались делом, а не ерундой. Этого было достаточно, – пояснил Сергей Иванов отзыв законопроекта.

Внесенный ранее в нижнюю палату российского парламента законопроект дуэльного кодекса предусматривал возможность сатисфакции в случае конфликта между госслужащими равного ранга, напоминает «Свободная пресса».

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