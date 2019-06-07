СМИ: законопроект о сити-менеджменте в Иркутске могут принять уже в сентябре

Иркутск, Санкт-Петербург, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект о введении в Иркутске института сити-менеджера может быть принят в окончательном чтении в новом парламентском сезоне, который начнется в сентябре 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера ЗС Иркутской области Сергея Сокола.

– Закон принят в первом чтении, рассмотрение его идет в установленные регламентом Законодательного собрания сроки. Как только все необходимые регламентные процедуры будут завершены, состоится второе чтение. Думаю, что, скорее всего, [законопроект] уйдет на сентябрь», – сообщил Сергей Сокол в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что институт сити-менедежмента показал свою эффективность в ряде крупных регионов. По словам Сергея Сокола, это позволит снизить число конфликтов между городскими и областными властями.

Напомним, в апреле 2019 года на внеочередной сессии Заксобрания Иркутской области в первом чтении приняли законопроект об избрании главы Иркутска по результатам конкурса. Законопроект был внесен депутатами областного парламента Андреем Андреевым (КПРФ) и Дмитрием Тютриным (ЛДПР). Обсуждение выдалось жарким и продолжительным. О том, чем может обернуться очередная смена «правил игры» при формировании городской власти, Телеинформ спросил у наблюдателей, политологов, представителей общественности. Эксперты сходятся во мнении – минусов у введения института сити-менеджера больше, чем плюсов, и примеров тому в Иркутской области достаточно.