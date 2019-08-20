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20.08.2019

Снять ограничения в обеспечении жильём пострадавших от наводнения просит губернатор Приангарья Сергей Левченко

Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Снять ограничения в обеспечении жильём пострадавших от наводнения просит губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Письмо с таким предложением направлено заместителю председателя правительства Российской Федерации, председателю правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области в конце июня 2019 года, Виталию Мутко.

Как сообщает пресс-служба губернатора, 3 августа 2019 года вступили в силу правила предоставления финансового обеспечения гражданам, жилые помещения которых были утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, утверждённые постановлением правительства РФ. Согласно документу, получить жильё взамен утраченного могут те, у кого нет в собственности или доли в праве общей собственности другого жилого помещения, пригодного для проживания, либо размер другой жилплощади не достигает учётной нормы, установленной Жилищным кодексом Российской Федерации.

На практике выяснилось, что у значительного числа людей, потерявших дома или квартиры, в собственности, либо в доле в праве общей собственности есть другое жильё, где проживают родители, бабушки, либо взрослые дети, для которых эта недвижимость и была куплена. У некоторых граждан есть жильё в других регионах страны, но проверка его соответствия учетной норме, которая устанавливается отдельно в каждом субъекте Российской Федерации, и его пригодности для проживания вызывает большие сложности. Это затягивает сроки принятия решений о предоставлении жилья и фактического обеспечения им, и вызывает социальную напряженность среди пострадавших.

– Прошу вас ходатайствовать перед правительством РФ об исключении из правил нюансов, ограничивающих возможность предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем гражданам, которые имеют в собственности иное жилое помещение или долю в праве общей собственности на иное жилое помещение, пригодные для проживания, в том числе, независимо от соответствия/несоответствия общей площади такого жилого помещения учетной норме площади на каждого проживающего, имеющего постоянную регистрацию по месту жительства в таком жилом помещении, – сказано в письме, направленном Сергеем Левченко заместителю председателя правительства Российской Федерации Виталию Мутко.

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