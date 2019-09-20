Соглашение о сотрудничестве ЗС Иркутской области с монгольским хуралом будет актуализировано

Иркутск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Перспективы двухстороннего сотрудничества стали темой встречи председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола с делегацией великого государственного хурала Монголии.

Как сообщает пресс-служба ЗС, участниками встречи также стали генеральный консул Монголии в Иркутске Лувсандагва Амарсанаа и представитель МИД России в Иркутске Людмила Курбатова.

Спикер отметил, что между Приангарьем и Монголией установлено прочное торгово-экономическое сотрудничество, стороны активно взаимодействуют в сферах образования и культуры.

– Пример крепкой дружбы и сотрудничества – то, как жители Монголии откликнулись на трагедию, масштабный паводок в нашем регионе. В кратчайшие сроки были собраны и отправлены железной дорогой предметы первой необходимости, теплые вещи, медикаменты. Позвольте мне от лица жителей Иркутской области выразить благодарность за оказание гуманитарной помощи, за отзывчивость и неравнодушие, – сказал Сергей Сокол.

Глава монгольской делегации, председатель ВГХ Гомбожав Занданшатар подчеркнул, что страна заинтересована в развитии сотрудничества с Иркутской областью, на которую приходится значительная часть товарооборота между Россией и Монголией. Большое внимание ВГХ уделяет и межпарламентскому взаимодействию.

Стороны договорились актуализировать соглашение о сотрудничестве между Законодательным собранием Иркутской области и великим государственным хуралом Монголии, которое было подписано больше десяти лет назад и сегодня, с учетом новых реалий, может быть дополнено.

Монгольские парламентарии также встретились с вице-спикерами Законодательного собрания Кузьмой Алдаровым и Ольгой Носенко, с которыми обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве и в энергетической сфере.