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10.08.2018

Сотрудники МЧС Приангарья взяли на учет 1962 места проведения выборов

Иркутская область, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В рамках подготовки к муниципальным выборам и выборам депутатов Законодательного собрания Иркутской области на учет взяты 1962 места проведения выборов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, обеспечение пожарной безопасности избирательных участков – задача руководства муниципальных образований. Для оказания содействия избирательным комиссиям в Иркутской области создана рабочая группа, в которую вошли и сотрудники ГУ МЧС.

С начала года на 37 объектах защиты выявлены 182 нарушения пожарной безопасности, которые необходимо устранить. К ним относятся неисправность автоматической пожарной сигнализации и электросетей, а также неудовлетворительное состояние путей эвакуации. К административной ответственности привлечено 31 виновный человек. Из ранее выявленных нарушений требований пожарной безопасности 40 устранены.

– Объекты избирательных участков необходимо привести с соответствие с требованиями пожарной безопасности. Сотрудниками надзорной деятельности на территории Иркутской области проводятся комплекс необходимых профилактических мероприятий: профилактическое обследование задействованных в выборах объектов, тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара, инструктажи обслуживающего персонала зданий по вопросам пожарной безопасности и консультации ответственных должностных лиц, – говорит начальник ГУ МЧС Валентин Нелюбов.

Гарнизонами пожарной охраны Иркутской области спланированы силы и средства для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и пожары в количестве 6тысяч 305 человек и 2 тысяч 140 единиц техники территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и МЧС России, привлекаемых к обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и устойчивости систем жизнеобеспечения.

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