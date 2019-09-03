Сотрудники приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева провели прием заключенных в Иркутском районе

Иркутский район, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Иркутской области 30 августа провели выездной прием в ИК-4 и ИК-51 ГУФСИН России по Иркутской области, расположенных в поселке Плишкино Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии. Мужчина, отбывающий, по его словам, наказание, в общей сложности, с 1976 года (с небольшими перерывами), в самом начале говорил о том, что ничего, кроме духовных вопросов его не интересует. Как выяснилось, помощь ему нужна, и немалая. Например, будучи уроженцем Амурской области, он утратил все документы, устанавливающие факт его рождения и регистрации, и, конечно, их необходимо восстановить. Запрос будет направлен в органы Службы ЗАГС Благовещенска. Второй обратившийся озвучил проблему сразу: еще в 2010 году его семью поставили на учет для получения 125 кубометров лесоматериала для возведения индивидуального жилого дома на территории Ангарского городского округа взамен утраченного при пожаре тремя годами ранее. Поскольку связь на «свободе» по его вопросу нужно будет держать именно с супругой и ее мамой, он сообщил сотрудникам РОП ПП контактные данные для уточнения необходимой информации. Очень сложный и интересный вопрос поступил от отбывающего наказание предпринимателя. Поскольку до момента назначения наказания он сам был работодателем, ему небезразличны вопросы ресоциализации, профессиональной переподготовки и трудоустройства людей, оказывающихся на свободе. Предложения по этому поводу были высказаны поистине государственного масштаба: от проработки нормативной базы до создания специализированных центров поддержки. На уровне регионального отделения партии подобные вопросы тоже обсуждаются, поэтому и устное обращение было принято в работу. Возраст большинства из тех, кто отбывает наказание, не превышает среднего, и, к сожалению, здесь немало молодых людей. Многие пытаются решить те вопросы, от которых зависит их будущее: имущественного характера, трудоустройства. Помочь им тоже представляется возможным, так как ничего сверхъестественного и противозаконного в этом нет. Есть и граждане, за плечами которых уже не первое наказание, и они озабочены другим кругом вопросов: обеспечением спецодеждой, обувью, условиями содержания. Необходимо отметить, что руководство ГУ ФСИН России по Иркутской области легко идет на контакт и сотрудничество с региональной общественной приемной, поскольку основной задачей и государства, и общественных организаций при работе с гражданами, оказавшимися в местах лишения свободы, остается именно воспитательная, то каждому преступившему закон, должна быть предоставлена возможность возвращения на путь исправления, переоценки и развития личности. КОНТАКТЫ: Более подробную информацию о личных приемах депутатов, разных уровней, тематических и выездных приемах РОП ПП «Единая Россия» можно получить по телефону «Горячей линии» +7(902)513-46-77, а также на сайте www.rop38.ru Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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