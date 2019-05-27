Сотрудники региональной приемной «Единой России» провели выездной прием граждан в Слюдянке

Слюдянка, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 27 мая провели выездной прием граждан в Слюдянке.

Вопросы, с которыми обращались люди, были разнообразными и интересными, отмечают в пресс-службе реготделения партии.

Жителя поселка Новоснежная, инвалида, интересовал порядок возмещения понесенных им затрат на приобретение твердого топлива. Дело в том, что купить дрова можно беспрепятственно, но вот продавцы не спешат предоставлять подтверждающие сделку документы, которые необходимы для предоставления в органы соцзащиты. Аналогичная проблема встала и перед жительницей поселка Култук. Запрос в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области позволит прояснить ситуацию.

Многоквартирный дом барачного типа срочно нуждается в расселении, а не в капитальном ремонте, взносы на который перечисляют собственники квартир, одной из которых является женщина, обратившаяся на личном приеме. Половина квартир в нем – муниципальная собственность, а, значит, существует возможность проведения обследования на предмет признания аварийным силами органов местного самоуправления. Поступившее письменное обращение – основание для направления запроса.

Депутат думы Утуликского сельского поселения, а вместе с ним и жители других населенных пунктов Слюдянского района, оказавшихся в числе тех, где отсутствует техническая возможность приема сигнала цифрового телевидения, озвучили на приеме очень важный вопрос: как обеспечить именно бесплатный доступ к просмотру пакета телеканалов в хорошем качестве. Ответ на него Общественная приемная попытается найти через взаимодействие с органами власти региона.

Текущий ремонт дома, непонятное противодействие управляющей компании в решении этого вопроса, стали поводом для обращения одного из инициативных жителей Слюдянки. Если выход из ситуации не будет найден, то могут пострадать интересы людей, стремящихся сделать свое проживание в квартирах комфортным и безопасным.

Женщина, проживающая в частном доме в непосредственной близости от озера Байкал, была очень расстроена тем, что она, владея индивидуальным жилым домом, не может оформить в собственность и земельный участок, а оплачивает аренду. Специалисты Общественной приемной разъяснили ей, что нахождение объекта недвижимости в водоохранной зоне и является основанием для отказа, а неисполнение условий договора влечет правовые последствия. Впрочем, если федеральное законодательство изменится, то и проблем с оформлением земли не будет.

Пришедшие на прием рассказали о необходимости расширения перечня льгот для «детей войны», оказании материальной помощи пенсионерам, работавшим учителями, благоустройстве придомовых территорий и других важных для населения вопросах.

Немаловажную помощь в разъяснении тех или иных вопросов оказал глава района, принявший участие в приеме граждан.

Поступившие письменные обращения приняты в дальнейшую работу, а ответы, данные в форме устных консультаций, позволят больше знать о своих правах и обязанностях.