Социальный блок законопроектов рекомендовано принять на сессии Заксобрания Иркутской области 16 мая

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области, которое прошло 10 мая под председательством заместителя председателя областного парламента Андрея Лабыгина, депутаты рассмотрели ряд законопроектов и ходатайств о награждении Почетными грамотами ЗС. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

В окончательном чтении рекомендован к принятию проект закона «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов Иркутской области». В рамках третьего чтения поступили уточняющие поправки, связанные с тем, что выплаты приемным семьям решено признать мерой социальной поддержки для пожилого человека или инвалида.

Во втором чтении депутаты рекомендовали принять законопроект «О ветеранах труда Иркутской области». Как рассказал председатель комитета Андрей Лабыгин, для присвоения звания необходимо сочетание четырёх факторов: достижение пенсионного возраста, наличие общего трудового стажа не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, наличие трудового стажа на территории Иркутской области не менее 20 лет для мужчин и 17,5 лет для женщин, а также наличие наград. Работа над законопроектом продолжится в третьем чтении, для подготовки поправок в рамках рабочей группы будет обсуждаться, какие именно награды должны быть у гражданина для присвоения звания.

В первом чтении рекомендовано принять изменения в заког «О порядке создания и осуществления деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области», инициатором которых стал депутат Георгий Любенков. Законопроектом предлагается скорректировать периодичность заседаний городских комиссий по делам несовершеннолетних. Оптимальная периодичность будет выработана в рамках второго чтения.

В окончательном чтении комитет одобрил законопроект «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Иркутской области «О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсионерам в Иркутской области». Поправками, подготовленными ко втором чтению депутатами Андреем Лабыгиным, Алексеем Козюрой и Артемом Лобковым, расширяется перечень документов, которыми можно подтвердить страховой стаж.

В окончательном чтении также рекомендовано приять проект закона «О внесении изменений в закон Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области». Ко второму чтению поступили поправки группы депутатов, которые касаются ежегодных выплат в размере 25 тысяч рублей за счет областного материнского капитала. В частности, предлагается снять установленное законом ограничение сроков рождения третьего или последующего ребенка, на которого предоставляются выплаты. Таким образом, данный срок будет ограничен только сроком действия самого закона.

В первом чтении члены комитета рекомендовали принять законопроект о ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей. Предлагается продлить действие данной меры поддержки до 21 декабря 2021 года.

Также в первом чтении рекомендовано принять изменения закон «Об отдельных вопросах предоставления меры социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в Иркутской области». Изменениями предложено установить, что заявитель не обязан прилагать справку о признании нуждающимся в жилом помещении, такой документ должен быть получен в рамках межведомственного взаимодействия.