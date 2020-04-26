|Политика
|24.04.2020
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Соцсети: Дмитрий Ружников подал в отставку с поста спикера думы Иркутска
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Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутских соцсетях появилась информация о том, что председатель думы города Дмитрий Ружников принял решение покинуть пост спикера.
В частности, документ за подписью руководителя аппарата думы Максима Абрамова опубликовал на своем телеграмм-канале известный юрист Сергей Шишкин.
В документ, адресованном депутатам думы, речь идет о том, что Дмитрий Ружников принял решение уйти в отставку и в связи с этим должность спикера становится вакантной. На этом основании члены представительного органа могут подать в аппарат заявления о самовыдвижении в качестве кандидатов на этот пост.
В пресс-службе думы ситуацию прокомментировать отказались.