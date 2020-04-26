Соцсети: Дмитрий Ружников подал в отставку с поста спикера думы Иркутска

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Прямое взаимодействие с гражданами – одно из основных направлений деятельности депутатов даже в условиях коронавируса. В результате рассмотрения обращений удается решить актуальные для людей вопросы и проблемы. В партии «Единая Россия» рассказали, как правильно составить обращение и как обратиться за помощью дистанционно.