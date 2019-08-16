В ирутских соцсетях – шумно: опубликована скандальная «утечка аудиозаписи» с совещания у топ-чиновницы губернаторского блока

Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Главным событием 15 августа, взбудоражившим политизированный сегмент иркутских соцсетей, стала публикация аудиоролика, на котором женщина с голосом, похожим на голос начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич, неуважительно отзывается о людях, пострадавших во время паводков в регионе. Достоверность аудиоролика (очевидно смонтированного ради эффектных скандальных моментов речи) на настоящий момент не подтверждается – но и не отрицается.

Чтобы разъяснить ситуацию, Телеинформ обратился за комментарием к самой Ирине Алашкевич.

– Комментарий я могу дать один. Провокации, размещённые на анонимных телеграм-каналах в мессенджере, который запрещён государством, Роскомнадзором, я считаю, что не стоит даже комментировать. Вы должны понимать, для чего и почему это делается. Что касается СМИ, которые опубликовали у себя это, значит, мы будем обращаться в суд, – сказала она.

Сам ролик представляет из себя смонтированные и наглядно расшифрованные фрагменты речи, звучащий голос действительно напоминает голос Ирины Алашкевич. Говорящая дама сначала пытается изложить видение ситуации с информационным обеспечением деятельности областной власти в критической ситуации паводков. Впрочем, до собственно изложения плана действий по этому направлению дело не доходит – либо этот фрагмент вырезан из записи при монтаже (если она достоверна). Основное внимание создателей анонимной публикации сконцентировано на попутных крайне эмоциональных оценках, которые даются в адрес людей, пострадавших от паводка, и их реакции на появление в регионе президента страны.

Наибольшее возмущение комментаторов вызывают оценки, звучащие в адрес людей, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения и пришли на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, посетившим в июле Тулун (звучат слова вроде «быдло» – и сетования на наивность людей, воспринимающих получасовой визит первого лица как решающий фактор в организации помощи им).

Например, председатель Иркутского отделения Союза журналистов России Александр Гимельштейн на своей странице в соцсети «Фейсбук» отмечает:

– Вы думаете, [Сергей] Левченко свою топ-чиновницу уволит за эту ненависть к людям, пострадавшим от наводнения?! Да бросьте. Он и сам к ним не лучше относится.

Заметим, что Александр Гимельштейн, разместивший у себя на странице скандальный ролик, подчеркивает свою готовность выступить ответчиком в суде, если к нему будет предъявлен соответствующий иск. Таким образом, достаточно влиятельная медийная фигура, находящаяся сегодня в резкой оппозиции по отношению к областной исполнительной власти, демонстрирует полную уверенность в достоверности аудиозаписи.

Об авторстве самого аудиоролика на данный момент неизвестно ничего – можно лишь догадаться, что если его основа достоверна, то это скрытая диктофонная запись, сделанная кем-то из участников совещания в управлении пресс-службы губернатора.

– Ролик обнародован в канун дня рождения самой Ирины Алашкевич, – отметил, комментируя ситуацию, шеф-редактор Телеинформа Михаил Дронов. – Это добавляет событию дополнительной скандальности. Хотя вряд ли личный укол по самолюбию был самоцелью распространителей – основной упор делается на скандализацию атмосферы вокруг собственно Серого дома и его руководителя, Сергея Левченко. Для развернувшейся в СМИ критической атаки на губернатора, увы, есть и объективные основания – но в целом сегодня можно вести речь о полноценной информационной войне, в которой оказались «все средства хороши». Самой Ирине Алашкевич можно, как это ни покажется странным, по-человечески посочувствовать – она попала в жернова большой политики, но таков уж ее статус. В таком положении чиновникам приходится ходить по минному полю и не доверять никому, даже из самого близкого окружения. Увы, таковы политические нравы сегодняшней России вообще и Иркутска в частности. И уж конечно, если и срываться на негативные оценки в адрес избирателей (а поведение людей иной раз действительно нелогично и наивно, особенно в стрессовой ситуации), – то сугубо наедине с собой.

О каких-либо административных выводах относительно Ирины Алашкевич или об исках в адрес создателей и распространителей ролика на данный момент неизвестно.

Напомним, в конце июня 2019 года на Иркутскую область обрушилось наводнение. В результате погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУ МЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населённых пунктах.

Пострадавшим до 10 августа должны были выдать единовременные выплаты. Кроме того, людям, потерявшим жильё, строят новые дома и предлагают переехать в другие районы Иркутской области и даже регионы России. Однако вице-премьер РФ Виталий Мутко обратил внимание властей Иркутской области и прокуратуры на рост числа заявлений от людей, которые не жили в пострадавших от паводка районах, но претендуют на финансовую компенсацию.