Соцсети: в Иркутске 19 сентября на площади у Бабра пройдет митинг за прямые выборы мэра

Иркутск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в 130 квартале на площади у Бабра 19 сентября пройдет митинг за возврат прямых выборов мэра. В соцсетях появились фотографии листовок-приглашений, расклеенных по городу.

На плакате написано, что митинг организован «по следам» сессии в Законодательном собрании, которая состоялась 18 сентября и на которой приняли закон о сити-менеджере.

– Им нужен ручной сити-менеджер, чтобы обеспечить победу того, кого они поведут на выборы губернатора в 2020 году. Избираемый народом мэр твердо знает, что напрямую несет ответственность за город, который ему доверили жители. Назначенец сити-менеджер – бесперспективная марионетка! Мы, иркутяне, со своей точкой зрения и чувством собственного достоинства не позволим играть нашими судьбами и судьбой нашего родного города. Все вместе не допустим, чтобы мэром города был варяг, назначенец, выбранный строительными магнатами! – гласит листовка.

Также на ней перечислены персоны, которые, по мнению организаторов, ответственны за принятие закона о сити-менеджерстве. К ним отнесли Сергея и Андрея Левченко, Сергея Сокола, Александра Битарова, Алексея и Антона Красноштановых.

Указано, что митинг состоится в 18:00.

Напомним, во втором и окончательном чтении депутаты приняли изменение системы выборов мэра Иркутска. Раньше на этот пост мог претендовать только депутат городской думы, теперь свою кандидатуру может предложить любой желающий и, получив поддержку депутатов городской думы, стать сити-менеджером. Закон принят и направлен губернатору Иркутской области для обнародования. Он вступит в силу через десять календарных дней после дня официального опубликования.