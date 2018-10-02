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03.10.2018

Создан Совет фракции КПРФ в ЗС Иркутской области

Иркутская область, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Создан Совет фракции КПРФ в Законодательном собрании Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба реготделения КПРФ, в него вошли депутаты, уже работавшие в законодательных органах: Андрей Левченко, Андрей Андреев, Илья Сумароков, Сергей Бренюк, Роман Габов, Ольга Носенко и Антон Романов.

– Совет будет заниматься решением оперативных вопросов. Мы будем собираться раз в месяц для обсуждения текущей повестки и выработки предложений, которые мы будем предлагать на сессиях Законодательного собрания, – пояснила вице-спикер регионального парламента Ольга Носенко.

Напомним, что руководителем фракции был избран Андрей Левченко, его заместителем – Андрей Андреев. При этом сразу после своего формирования фракция не смогла грамотно выстроить политику и, несмотря на победу на выборах в ЗС, упустила почти все руководящие посты в областном парламенте.

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