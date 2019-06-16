Создать Ассоциацию советов отцов Иркутской области предложили усольские члены «Единой России»

Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске прошел шестой Байкальский гражданский форум «Гражданское общество в реализации приоритетных национальных проектов», который стал открытой интерактивной площадкой для взаимодействия общества, власти и бизнеса.

В рамках форума работало 11 тематических круглых столов, сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия». С докладом «Роль движения советов отцов в реализации на территории Иркутской области «Десятилетия детства в России» на круглом столе «Десятилетие детства и семья Прибайкалья: родить, сохранить, воспитать» выступил член Усольского местного отделения партии «Единая Россия», председатель Усольского городского совета отцов Максим Петров.

– Снижение рождаемости, повышение смертности детей от несчастных случаев, уменьшение численности населения – одни из самых злободневных проблем в России, – отметил в своем выступлении партиец. – Все общественные организации, работающие в области охраны материнства, детства и пропаганды ответственного отцовства, должны включиться в решение их проблем, наряду с органами власти и государственными структурами.

Докладчик также отметил, что у движения советов отцов широкое поле для деятельности.

– Это участие в создании безопасных условий для детей, военно-патриотическое и спортивное воспитание детей и молодежи, организация наставничества. Нужна лишь координация усилий, и предстоящее создание в Приангарье по инициативе активных отцов-общественников самостоятельной общественной организации отцов – Ассоциации советов отцов Иркутской области – позволит сделать это, – заключил Максим Петров.