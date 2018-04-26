Спикер ЗС Приангарья Сергей Брилка примет участие в заседании Совета законодателей РФ

Иркутская область, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка примет участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге в Думском зале Таврического дворца в День российского парламентаризма 27 апреля 2018 года. Напомним, Сергей Брилка является членом Совета законодателей, цель работы которого – организация взаимодействия палат Федерального Собрания РФ и законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов страны в законотворческом процессе и обмене опытом парламентской деятельности.

На заседании, в частности, будут рассмотрены такие вопросы как законодательное обеспечение контроля качества оказания медицинской помощи и развитие цифровой экономики с учетом региональных аспектов. Кроме того, в повестку включены вопросы о совершенствовании законодательной базы системы сельскохозяйственного страхования, о проблемах действующего законодательства и правоприменительной практики в области противодействия преступлениям экономической направленности в Российской Федерации.

В обсуждении примут участие профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации, в том числе, комитет Государственной Думы по охране здоровья, комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

В субботу 28 апреля участники заседания посетят Мемориальный комплекс «Невский пятачок» – символ мужества, героизма и самопожертвования наших солдат в годы Великой Отечественной войны. Бои в этом районе продолжались около 400 дней до момента прорыва блокады Ленинграда. По подсчетам историков на небольшой по площади участок земли, отсюда и название «Невский пятачок», за сутки падало 52 тысячи бомб и снарядов.