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28.04.2018

Срок выдвижения участников праймериз «Единой России» продлен до 15 мая

Москва, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Президиум Генерального совета «Единой России» по просьбе региональных отделений партии принял решение о продлении на одну неделю срока подачи документов для выдвижения участников предварительного голосования. Теперь документы можно будет подать до 15 мая.

Как сообщает пресс-служба ЕР, на сегодняшний день уже 2024 человека подали документы для участия в предварительном голосовании по выборам в Законодательные собрания и городские думы. Среди них более 32% молодые люди до 35 лет. Также уже 500 человек зарегистрировались в проекте «ПолитСтартап».

СПРАВКА:

  • В 2018 году в 49 субъектах РФ пройдет 77 кампаний. В 21 регионе выберут высших должностных лиц, в 16 – депутатов Законодательных собраний, в 12 – депутатов административных центров, в семи – глав административных центров. Также пройдет 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 26 тысяч 700 мандатов. Кроме того, пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам. Единый день предварительного голосования «Единой России» пройдет 3 июня 2018 года.

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