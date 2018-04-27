|Политика
|28.04.2018
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Срок выдвижения участников праймериз «Единой России» продлен до 15 мая
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Москва, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Президиум Генерального совета «Единой России» по просьбе региональных отделений партии принял решение о продлении на одну неделю срока подачи документов для выдвижения участников предварительного голосования. Теперь документы можно будет подать до 15 мая.
Как сообщает пресс-служба ЕР, на сегодняшний день уже 2024 человека подали документы для участия в предварительном голосовании по выборам в Законодательные собрания и городские думы. Среди них более 32% молодые люди до 35 лет. Также уже 500 человек зарегистрировались в проекте «ПолитСтартап».
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