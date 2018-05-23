Стало известно, чем займется Евгений Ройзман после ухода с поста мэра Екатеринбурга

Екатеринбург, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Евгений Ройзман после заявления об уходе с поста мэра Екатеринбурга и председателя городской Думы рассказал, чем станет заниматься. Ройзман планирует развивать хоспис, который носит имя Елизаветы Глинки (доктора Лизы), погибшей в авиакатастрофе в Сочи. Копию заявления он опубликовал в Facebook.

Депутаты заксобрания Свердловской области предложили, чтобы мэра Екатеринбурга назначали парламентарии, а не выбирали жители уральской столицы. Ройзман категорически против этой инициативы, напоминают "Аргументы Недели" .

Во вторник во время заседании городской Думы, где рассматривались поправки в устав города Екатеринбурга об отмене прямых выборов, Ройзман объявил, что уходит в отставку. Он пояснил, что не хочет принимать участие в этом, так как отмена прямых выборов "противоречит интересам жителей города". Политик не исключил, что может вернуться в мэрию, если сохранят прямые выборы главы города.

Ройзман сообщил, что из Екатеринбурга уезжать не собирается. У него есть чем заняться в Екатеринбурге, в частности - заниматься развитием хосписа. По его словам, на то, чтобы кормить пациентов хосписа, надо 400 тысяч рублей в месяц. Он надеется, что новый глава города будет уделять внимание этому вопросу.