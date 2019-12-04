Статус поселков Большой Луг и Балаганск будет изменен с городских на сельские населенные пункты

Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января 2020 года может быть изменен статус поселков Большой Луг (Шелеховский район) и Балаганск с городских на сельские населенные пункты.

Соответствующий законопроект, предложенный губернатором региона Сергеем Левченко, 4 декабря приняли в первом чтении областные парламентарии, сообщает пресс-служба главы области.

Напомним, еще в октябре 2019 года глава региона внес в Законодательное собрание проекты законов. Изменения позволят значительно уменьшить стоимость электроэнергии для жителей – с 1 рубля 11 копеек до 0 рублей 77 копеек, сделать 36-часовую рабочую неделю для женщин. Кроме того, медицинским, педагогическим работникам, работникам культуры, лесного хозяйства, которые трудятся в сельской местности, положена надбавка в размере 25% оклада.

Во время проведения публичных слушаний жители высказывали однозначную позицию – изменить статус рабочих поселков на сельские населенные пункты. Эти вопросы также ставили представители органов местного самоуправления данных муниципалитетов. Ранее подобные преобразования были проведены в отношении поселков Порт Байкал, Хужир, Мегет, в октябре были приняты изменения по рабочему поселку Усть-Уда.

По действующему законодательству исключительное право выходить в законодательные органы с такой инициативой принадлежит губернатору Иркутской области.