Стелу к 350-летию Усолья-Сибирского возвели в рамках партпроекта единороссов

Усолье-Сибирское, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках партийного проекта «Единой России» «Народные инициативы» в Усолье-Сибирском 30 августа открыли стелу, возведенную к 350-летию города. Мемориал установлен на Комсомольском проспекте. На эти цели в общей сумме было выделено 1 млн 250 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, торжественно открыли стелу секретарь ирутского реготделения партии Сергей Сокол, член Совета Федерации ФС РФ Сергей Брилка, члены регионального политсовета «Единой России» – председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Наталья Дикусарова, мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин, заместитель председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении ЗС Степан Франтенко.

В феврале 2019 года состоялось публичное слушание, где было принято решение возвести мемориальный объект. Работы по его возведению начались в начале августа. Из общей выделенной суммы финансирование из областного бюджета составило 1 млн 87 тысяч рублей, а из местного – 162 тысячи рублей.

В рамках партпроекта «Народные инициативы» была установлена 10-метровая стела, которую украшают барельефы, отражающие события истории Усолья-Сибирского, а также городской герб и часы. Кроме того, вокруг стелы разбит сквер, созданный за счет средств ОАО «Иркутскэнерго». Ранее там располагался пустырь, на обустройство которого компания выделила 6,5 млн рублей.

Напомним, партийный проект «Народные инициативы» реализуется в Иркутской области с 2011 года по инициативе фракции партии «Единой России» в областном парламенте. Народные инициативы – это быстрореализуемые проекты и мероприятия, направленные на решение проблем, обозначенных населением.