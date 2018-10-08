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09.10.2018

Степан Франтенко избран заместителем председателя комитета по госстроительству Законодательного собрания Иркутской области

Иркутск, 9.10.18 (ИА "Телеинформ"), - Депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Франтенко избран заместителем председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении.

Такое решение было принято на заседании комитета 8 октября. Заместитель председателя будет работать на неосвобождённой основе, сообщает пресс-служба ЗС.

Степан Франтенко избран в Заксобрание третьего созыва в составе партийного списка «Единой России». Ему перешел депутатский мандат от Сергея Брилки, ставшего сенатором Совета Федерации от ЗС Иркутской области.

Степан Франтенко является первым заместителем генерального директора СХ ПАО «Белореченское».

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