Степан Франтенко обратился к президенту, правительству России и Госдуме с предложением «сделать паузу» по пенсионной реформе

Усольский район, 15.08.18 (ИА "Телеинформ"), - Первый заместитель генерального директора СХ ПАО «Белореченское» Степан Франтенко разместил на Ютьюбе видеообращение к президенту, правительству России и Государственной Думе по вопросу пенсионной реформы. Это первое обращение от кандидатов «Единой России» на региональных выборах в Иркутской области, в котором звучат предложения к авторам законодательной инициативы «сделать паузу перед вторым чтением законопроекта» и «провести детальное изучение каждой территории, каждой категории трудящихся».

Степан Франтенко заявил, что выступает «от лица многотысячного трудового коллектива крупнейшего сельскохозяйственного предприятия Иркутской области «Белореченское», от лица многих граждан, проживающих в городах и сельских поселениях усольской земли». «Все без исключения действия государственной власти обязаны показывать людям, что государство способно защитить их в любых социально-экономических условиях. Пенсионная реформа, как и любое другое политическое решение, также должна иметь цель улучшить жизнь граждан, создать благоприятные условия для социального развития», - заявил Степан Франтенко.

Пенсионные выплаты, по его словам, не являются денежным пособием или материальной помощью, они – «священный долг страны обеспечить пожилому человеку достойную жизнь» и способствуют стабильности и развитию всех поколений.

«Пенсионная система должна улучшаться, быть более справедливой и эффективной. Убежден, что решение этой задачи следовало бы начать с принятия закона о расчете прожиточного минимума пенсионера, где в полной мере должны быть учтены растущие цены на лекарства, зимнюю одежду, коммунальные услуги и налоги», - заявил Франтенко.

По его мнению, пенсионный возраст «может быть пересмотрен», но только не для тех, кто всю жизнь трудился на вредных производствах, в сельском хозяйстве, не для учителей и врачей. Также он предлагает исключить категорию граждан, работавших в регионах Сибири и Крайнего Севера.

Пенсионная реформа, убежден Франтенко, не один документ, а пакет законов, направленных на справедливое пенсионное обеспечение людей, работающих в важнейших отраслях национальной экономики и социальной сферы, проживающих в районах Сибири и Крайнего Севера».

Напомним, Государственная Дума 19 июля приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста в России до 63 лет для женщин и 65 – для мужчин.