Степан Франтенко получит мандат Сергея Брилки в ЗС Приангарья

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутатский мандат Сергея Брилки перейдет к кандидату в Законодательное собрание Иркутской области по партийному списку «Единой России» Степану Франтенко. Такое решение было принято на прошедшей сегодня ночью, 20 сентября, второй, внеочередной сессии нового состава областного парламента.

Напомним, Сергей Брилка прошел в ЗС, будучи первым в областном списке единой России. Однако на сессии его кандидатуру выбрали на пост члена Совета Федерации от Законодательного собрания Иркутской области. По этой причине он сложил с себя депутатские полномочия.

Степан Франтенко выдвигался от ЕР по одномандатному округу №14 (Усолье-Сибирское и Усольский район). Там он с незначительным отставанием – 13757 против 15725 голосов – проиграл коммунисту Павлу Сумарокову.