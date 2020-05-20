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Политическая жизнь в Иркутской области
|21.05.2020
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Степан Франтенко стал зампредседателя комитета по природопользованию ЗС Приангарья
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Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Степан Франтенко избран заместителем председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Иркутской области.
О принятии такого решения членами комитета сообщил на сессии областного парламента 20 мая председатель комитета Роман Габов. Напомним, на этой же сессии ранее стало известно, что Степан Франтенко покинул комитет по госстроительству и вошел в состав комитета по природопользованию. Экс-зампредседателя комитета по природопользованию Виталий Перетолчин перешел в комитет по госстроительству, а затем был избран заместителем его председателя.