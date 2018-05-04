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05.05.2018

Сторонники Алексея Навального в Иркутске помитинговали и прогулялись до сквера Кирова

Иркутск, 5.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 мая мирно прошла акция сторонников оппозиционера Алексея Навального, приуроченная к инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Напомним, согласованное с администрацией Иркутска мероприятие стартовало на площади 50-летия Октября. Затем его участники прошли колонной к скверу имени Кирова: «Мы прошли от площади 50-летия Октября до сквера имени Кирова, как подобает свободным людям», – сообщается на странице иркутского штаба Навального в «Фэйсбуке». Кстати, эта часть действия не была согласована с властями. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на координатора штаба Сергея Беспалова, в митинге поучаствовали 400-500 человек, а прогуляться по городу отправились около 600.

По его словам, во время шествия участники мероприятия свернули все свои плакаты, оставив только флаги России. Однако, как пишет на своей странице в «Фэйсбуке» политолог Сергей Шмидт, в ходе шествия люди скандировали критикующие власть лозунги.

На самом же митинге на площади напротив кинотеатра «Баргузин» участники мероприятия держали плакаты с фразами, как призывающими отменить блокировку «Телеграма», так и направленными против действующей власти: «Всех не заблокируете», «Он нам не царь», «Требуем свободу Telegram».

Фото со страницы штаба Навального в Иркутске

Стоит отметить, что хотя в Иркутске мероприятие прошло мирно, сам Алексей Навальный задержан в Москве полицией, как и некоторые его сторонники. Об этом сообщает портал «Медиазона» со ссылкой на собственного корреспондента, участвующего в столичном митинге.

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