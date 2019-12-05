Суд оштрафовал Олега Боровского на 2 тысячи рублей

Саянск, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Суд оштрафовал мэра Саянска Олега Боровского на 2 тысячи рублей за неисполнение законных требований прокурора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

– Прокурор направил главе города требование о представлении информации и копии документов, отсутствующих в общем доступе. Олегу Боровскому было разъяснено, что неисполнение законных требований прокурора влечет административную ответственность. Однако тот не направил в прокуратуру Саянска запрашиваемые документы, чем посягнул на авторитет государственной власти Российской Федерации, – пояснили в облпрокуратуре.

Решение о назначении штрафа вынес мировой судья. Олег Боровский обжаловал его в Саянский городской суд. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы решение мирового судьи оставлено в силе, жалоба – без удовлетворения.