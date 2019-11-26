Суд удовлетворил иск Сергея Левченко о досрочном прекращении полномочий одного из депутатов думы Усть-Кута

Усть-Кут, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), – Усть-Кутский городской суд удовлетворил требования губернатора Иркутской области Сергея Левченко о досрочном прекращении полномочий депутата думы Усть-Кута Олега Калашника.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в мае 2019 года он направил в думу Усть-Кутского муниципального образования заявление о досрочном прекращении полномочий депутата. Основанием для этого стали нарушения Олегом Калашником антикоррупционного законодательства.

По результатам проведенной в феврале управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений проверки выявлены факты представления депутатом недостоверных и неполных сведений о принадлежащем ему имуществе, счетах в кредитных организациях, об обязательствах финансового характера, а также об участии супруги в коммерческих организациях, принадлежащих ей счетах и обязательствах финансового характера. Согласно законодательству дума должна была прекратить полномочия депутата, однако вместо этого заявление Сергея Левченко было отклонено.

Это решение глава региона обжаловал в Усть-Кутском городском суде. По результатам рассмотрения иска суд признал решение думы муниципалитета об отклонении заявления Сергея Левченко незаконным.