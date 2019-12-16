Супруга экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко высказалась об его отставке

Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Жена экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко Наталья узнала об отставке мужа из прессы. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Она рассказала, что 12 декабря Сергей Левченко прилетел в Москву по служебным делам. Это должна была быть обычная командировка, заполненная встречами и совещаниями – «с общим настроем на результат и дальнейшую работу в интересах области».

– Вечером, когда мы встретились, я спросила его: «Написал?». «Написал», - ответил он. «И правильно!» - сказала я и крепко его обняла. Я могу себе только представить, чего стоило ему принять такое решение, ведь он планировал ещё работать и работать на губернаторском посту – столько начатых дел, проектов, строек! Поэтому я не задавала никаких вопросов: почему, зачем, как и т.д., – пишет Наталья Левченко.

Она отмечает, что заявление об отставке – вынужденная мера, по её словам Сергей Левченко «работал от души и собирался работать так долго, насколько ему доверят избиратели – народ Иркутской области».

– У него столько планов и заделов по развитию региона. И, самое главное, сделано очень многое. Как бы там ни было и что бы там потом ни говорили, работа нового врио в течение ближайшего года как минимум на 90% будет работой губернатора Левченко, только таблички поменяют. Область ещё долго будет жить по плану Левченко и за счёт, того, что сделано и заложено за эти четыре года, – считает она.

Также Наталья Левченко перечислила достижения своего супруга на посту главы региона, заявила, что рейтинг губернатора-коммуниста «не удавалось сломить неугомонным и нараставшим потоком лжи по федеральным и региональным каналам в течение прошедшего года».

– Напротив, информационная кампания против Левченко, на которую по некоторым подсчетам было за год потрачено более миллиарда рублей, к которой были привлечены серьезные административные ресурсы в столице, начала приводить к падению в регионе рейтингов Единой России и руководства страны. Сергея Георгиевича попросту испугались те, кому он мешал, – считает Наталья Левченко.

Напомним, 12 декабря Сергей Левченко подал заявление об увольнении по собственному желанию, а президент России Владимир Путин принял его отставку. Иркутские эксперты уже прокомментировали и отставку Сергея Левченко, и ожидания от назначения врио губернатора Игоря Кобзева. Между тем, сам Сергей Левченко не исключил того, что будет участвовать в губернаторских выборах 2020 года.