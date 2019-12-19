Светлана Радионова берет под опеку краснокнижных зверей

Российская Федерация, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Росприроднадзора Радионова Светлана Геннадьевна инициирует новые механизмы защиты диких животных на уровне принятия законов.

Спасению и защите краснокнижных животных в России уделяют повышенное внимание. В рамках национального проекта «Экология» стоит задача сохранения и увеличения популяции редких видов. Эта цель обозначена в отдельном федеральном проекте «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Под защиту взяты 11 животных: дальневосточный и переднеазиатский леопарды, амурский тигр, снежный барс, сайгак, лошадь Пржевальского, зубр, аргали, белый медведь, дзерег и стерх.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования оказывает государственные услуги в сфере сохранения биоразнообразия, в частности выдает разрешение и распорядительные лицензии на оборот краснокнижных животных, на их добывание и содержание. Глава Службы Светлана Геннадьевна Радионова нередко лично контролирует отдельные ситуации, связанные с редкими зверями, а также инициирует новые механизмы их охраны.

Центры для диких животных

Светлана Радионова предложила открыть в России центры реабилитации для диких животных. Их в стране должно быть как минимум два, считает глава Росприроднадзора.

Светлана Геннадьевна Радионова часто ездит по регионам с проверками, она не раз видела раненых животных или детенышей, которые жили в неподобающих условиях, например, в клетках на придорожных комплексах. Также зачастую дикие животные участвуют в развлекательных шоу и попадают в цирк — глава Росприроднадзора считает это недопустимым.

По мнению Радионовой Светланы, сегодня есть острая необходимость наладить правовой механизм изъятия зверей из дикой природы. Тем более если речь идет о краснокнижных животных.

Нередко Светлане Радионовой приходится лично отслеживать судьбу животных. Например, осенью этого года Светлана Геннадьевна взяла опеку над дальневосточным леопардом, которого нашли раненым около заповедника в Приморском крае. Сейчас дикая кошка находится в поселке Алексеевка в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных. Кроме этого, Светлана Радионова следит за судьбой бенгальского тигра, которого нашли в Тверской области запертым в клетке на автомобильной стоянке. В сентябре этого года под личным контролем руководителя Росприроднадзора зверя передали в Старооскольский зоопарк.

В 2019 году Радионова Светлана выступила с инициативой закрепить на уровне закона механизм помощи диким животным, в том числе краснокнижным. Она обратилась к губернаторам всех регионов с просьбой оказать поддержку — пока никто не откликнулся.

Справка

В 47 регионах России работают 12 центров узкого профиля и 15 совмещенных центров, где помогают диким животным. Чаще всего это так называемые «квартирники» — вариант, когда приюты для зверей и птиц люди временно устраивают в своих домах. Очевидно, что этих мест передержки недостаточно, чтобы обеспечить всех нуждающихся животных должным уходом.