ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Политика
20.12.2019

Светлана Радионова берет под опеку краснокнижных зверей

Российская Федерация, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Росприроднадзора Радионова Светлана Геннадьевна инициирует новые механизмы защиты диких животных на уровне принятия законов.

Спасению и защите краснокнижных животных в России уделяют повышенное внимание. В рамках национального проекта «Экология» стоит задача сохранения и увеличения популяции редких видов. Эта цель обозначена в отдельном федеральном проекте «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Под защиту взяты 11 животных: дальневосточный и переднеазиатский леопарды, амурский тигр, снежный барс, сайгак, лошадь Пржевальского, зубр, аргали, белый медведь, дзерег и стерх.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования оказывает государственные услуги в сфере сохранения биоразнообразия, в частности выдает разрешение и распорядительные лицензии на оборот краснокнижных животных, на их добывание и содержание. Глава Службы Светлана Геннадьевна Радионова нередко лично контролирует отдельные ситуации, связанные с редкими зверями, а также инициирует новые механизмы их охраны.

Центры для диких животных

Светлана Радионова предложила открыть в России центры реабилитации для диких животных. Их в стране должно быть как минимум два, считает глава Росприроднадзора.

Светлана Геннадьевна Радионова часто ездит по регионам с проверками, она не раз видела раненых животных или детенышей, которые жили в неподобающих условиях, например, в клетках на придорожных комплексах. Также зачастую дикие животные участвуют в развлекательных шоу и попадают в цирк — глава Росприроднадзора считает это недопустимым.

По мнению Радионовой Светланы, сегодня есть острая необходимость наладить правовой механизм изъятия зверей из дикой природы. Тем более если речь идет о краснокнижных животных.

Нередко Светлане Радионовой приходится лично отслеживать судьбу животных. Например, осенью этого года Светлана Геннадьевна взяла опеку над дальневосточным леопардом, которого нашли раненым около заповедника в Приморском крае. Сейчас дикая кошка находится в поселке Алексеевка в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных. Кроме этого, Светлана Радионова следит за судьбой бенгальского тигра, которого нашли в Тверской области запертым в клетке на автомобильной стоянке. В сентябре этого года под личным контролем руководителя Росприроднадзора зверя передали в Старооскольский зоопарк.

В 2019 году Радионова Светлана выступила с инициативой закрепить на уровне закона механизм помощи диким животным, в том числе краснокнижным. Она обратилась к губернаторам всех регионов с просьбой оказать поддержку — пока никто не откликнулся.

Справка

В 47 регионах России работают 12 центров узкого профиля и 15 совмещенных центров, где помогают диким животным. Чаще всего это так называемые «квартирники» — вариант, когда приюты для зверей и птиц люди временно устраивают в своих домах. Очевидно, что этих мест передержки недостаточно, чтобы обеспечить всех нуждающихся животных должным уходом.
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Политика»:
Светлана Радионова берет под опеку краснокнижных зверей 20.12.2019
Российская Федерация, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Росприроднадзора Радионова Светлана Геннадьевна инициирует новые механизмы защиты диких животных на уровне принятия законов.
Владимир Путин уверил, что полномочия по тушению и контролю лесных пожаров в Сибири передадут на федеральный уровень20.12.2019
2019-12-20-03-17-54
Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции заявил, что система лесоохраны нуждается в совершенствовании. Также он отметил, что на федеральный уровень будут переданы некоторые полномочия в лесной сфере.
Андрей Турчак – о Конституции России20.12.2019
Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Действующая Конституция позволила России встать на путь стабильного развития. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Комиссии по ЧС Иркутска и области предложено объединить в единую структуру20.12.2019
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым предложил объединить областную и городскую комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Игорь Кобзев вновь поднял вопрос о качестве медуслуг в Иркутской области20.12.2019
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области и в Иркутске, в частности, необходимо провести конструктивную стратегическую работу по улучшению качества медицинских услуг. Об этом врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил на встрече с мэром областного центра Дмитрием Бердниковым.
Владимир Путин заявил, что партийная принадлежность Сергея Левченко не сыграла роли в его отставке 19.12.2019
2019-12-19-11-15-05
Москва, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Он ответил на вопрос журналиста телеканала «Красная линия».
Подведены итоги 2019 года по проекту «Единой России» «Единая страна – доступная среда»19.12.2019
Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Заседание общественного совета федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда» с участием регионального координатора проекта, председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирины Синцовой состоялось 18 декабря.
Прокуратура Иркутска внесла протест городской думе в связи с некорректным принятием бюджета19.12.2019
2019-12-19-09-06-47
Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Иркутска 18 декабря внесла протест в думу города в связи с нарушениями закона при принятии бюджета областного центра.
Заксобрание Приангарья и врио губернатора договорились о взаимодействии19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - О взаимодействии Законодательного собрания и правительства Иркутской области договорились председатель областного парламента Сергей Сокол и временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев по итогам рабочей встречи.  В частности, речь шла о ликвидации последствий наводнения в Приангарье и о наведении порядка в сфере здравоохранения.
Сергей Сокол озвучил планы ЗС Иркутской области на 2020 год19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ответы на ключевые вопросы, которые волнуют жителей разных территорий Иркутской области, а также итоги уходящего 2019 года и планы на предстоящий 2020-й озвучил председатель Законодательного собрания Сергей Сокол на встрече с представителями местных телекомпаний. В разговоре приняли участие журналисты из Ангарска, Братска, Иркутска, Черемхово, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска и Шелехова.
Исполнять обязанности министра финансов Приангарья будет Наталия Бояринова19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющей обязанности министра финансов Иркутской области назначена Наталия Бояринова, возглавлявшая региональный Минфин при Сергее Левченко. Об этом заявил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.
Глава Минимущества Иркутской области Владислав Сухорученко ушел в отставку19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко 19 декабря ушел в отставку. Об этом стало известно Телеинформу.
СМИ: Руслан Болотов продолжит возглавлять правительство Иркутской области19.12.2019
2019-12-19-03-51-18
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов сохранит свой пост до сентября 2020 года, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на источник в регправительстве.
Александр Якубовский: в Приангарье благодаря «Единой России» вдвое увеличат финансирование строительства жилья для сирот19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 2020 года финансирование строительства жилья для детей-сирот в Иркутской области благодаря «Единой России» будет увеличено в два раза относительно того, что полагалось ранее. Это решит проблему примерно девяти тысяч человек, заявил депутат Госдумы, руководитель рабочей группы ЕР по защите прав дольщиков Александр Якубовский.
Единороссы провели акцию «Доброе кино» в Братске19.12.2019
Братск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 17 декабря в рамках реализации проекта Центра поддержки гражданских инициатив прошла акция «Доброе кино». Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Сергей Левченко на прощальной пресс-конференции: за 20 лет я стал первым в России несогласованным губернатором18.12.2019
-20-
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Четыре с небольшим года губернаторства Сергея Левченко подошли к концу 12 декабря. В этот день глава региона написал заявление об отставке. В понедельник 16 декабря Сергей Левченко дал  прощальную пресс-конференцию, на которой рассказал о результатах своей работы и ответил на вопросы журналистов.
Игорь Кобзев на встрече с мэром Братска заметил, что к региональному здравоохранению есть много вопросов18.12.2019
2019-12-18-05-22-37
Братск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Братска Сергей Серебренников обсудили планы развития города. На встрече речь шла в том числе о строительстве социальных объектов, а также реализации федеральных программ, сообщает пресс-служба главы региона.
Сергей Тен отмечен благодарственным письмом Госдумы за вклад в законотворческую деятельность18.12.2019
2019-12-18-01-33-29
Москва, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин наградил благодарственными письмами парламентариев, в число которых вошел депутат от Иркутской области, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
Оборудование будет приобретено для Центра хирургии новорожденных Ивано-Матренинской больницы Иркутска17.12.2019
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутатами Законодательного собрания Иркутской области решен важнейший вопрос о внесении в областной бюджет 71 млн рублей, которые планируется направить на приобретение комплекса оборудования послеоперационного выхаживания новорожденных и младенцев для отделения хирургии для Центра хирургии новорожденных Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска (ИМДКБ).
На заседании межведомственной комиссии в Приангарье обсудили партийный проект «Народные инициативы»17.12.2019
Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 декабря состоялось заседание межведомственной комиссии с участием председателя комитета по бюджету областного парламента, заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Натальи Дикусаровой, представителей Контрольно-счетной палаты, профильных министерств и ведомств, депутатов на площадке Законодательного Собрания Иркутской области.
Положение о выборах мэра Иркутска и формировании конкурсной комиссии разработает рабочая группа17.12.2019
2019-12-17-09-11-57
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском филиале Всероссийского государственного университета юстиции 17 декабря состоялся круглый стол, посвященный обсуждению Положения о выборах мэра Иркутска и формировании конкурсной комиссии.
В Иркутск прибыл заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии Николай Марков17.12.2019
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутск с рабочим визитом прибыл начальник штаба – первый заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии генерал-лейтенант Николай Марков.
В «Единой России» выступили за отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку17.12.2019
Москва, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» предлагают министерству просвещения отменить введение обязательного государственного экзамена по иностранному языку во всех школах страны.
Дмитрий Чернышов подал заявление об отставке17.12.2019
2019-12-17-02-17-37
Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель губернатора, руководитель аппарата правительства и губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал заявление об отставке по собственному желанию.
Книгу Сергея Левченко «Государство развития» оценила Российская академия наук16.12.2019
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Российская академия наук оценила книгу Сергея Левченко «Государство развития. Модель плановой трансформации экономики страны и регионов. Методы и практики реализации в Иркутской области». Научное сообщество признало издание лауреатом. Об этом сообщил экс-глава региона на пресс-конференции 16 декабря.
Супруга экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко высказалась об его отставке16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Жена экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко Наталья узнала об отставке мужа из прессы. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «Фейсбук».
В Госдуме в декабре при участии депутата Андрея Чернышёва приняли ряд важных законопроектов16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Увеличение уровня минимального размера оплаты труда, возврат заемщику части страховой премии при досрочном погашении кредита, отмена «банковского роуминга», упрощение порядка информирования граждан о мерах социальной поддержки. При непосредственном участии депутата от Иркутской области Андрея Чернышёва в Государственной Думе в декабре приняли ряд важных законопроектов.
Сергей Левченко не исключает, что будет участвовать в губернаторских выборах 2020 года16.12.2019
-2020-
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Левченко не исключает, что будет участвовать в губернаторских выборах 2020 года. Об этом он сообщил 16 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам его работы за четыре года.
Представитель КПРФ победил на выборах главы поселения в Черемховском районе16.12.2019
Черемховский район, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Главой Голуметского муниципального образования Черемховского района 15 декабря избрана Лариса Головкова от КПРФ. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Игорь Кобзев: новый состав правительства Иркутской области будет обнародован 23 декабря16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Новый состав правительства Иркутской области будет обнародован в следующий понедельник, 23 декабря, на оперативном совещании с членами правительства и силовых структур.
В Иркутской области предложили повысить для молодёжи предельный возраст для участия в региональных программах16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Мнение молодёжи в регионе нужно учитывать при решении важнейших для Приангарья вопросов. Об этом заявил спикер областного парламента Сергей Сокол на встрече с Молодёжным парламентом при Законодательном собрании.
Сергей Сокол 16 декабря поучаствует в Совете законодателей при ФС РФ16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель ЗС Иркутской области Сергей Сокол 16 декабря примет участие в мероприятиях Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал сроки устранения последствий летнего наводнения16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Последствия наводнения в Иркутской области должны быть полностью ликвидированы к 1 августа 2022 года. Об этом 16 декабря на совещании заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев.
В «Единой России» раскритиковали работу Минздрава Иркутской области16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Предстоящую модернизацию первичного звена здравоохранения обсудили в рамках партийной дискуссии члены «Единой России» в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической организации.
В Приангарье «Единая Россия» проверяет благоустроенные территории «Городской среды»16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Партийцы местных отделений «Единой России» по Иркутской области начали проверки территорий, благоустроенных в рамках партпроекта «Городская среда» в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Читать все новости раздела «Политика»
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске