Светлана Риттер возглавила Перфиловское МО Тулунского района

Тулунский район, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Перфиловском сельском поселении Тулунского района 26 августа прошли досрочные выборы главы. В голосовании победила Светлана Риттер, она была выдвинута «Единой Россией».

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, участие в выборах приняли 345 избирателей (38,7%). За Светлану Риттер проголосовали 43,7% (151 человек). На втором месте – самовыдвиженец Александр Хомяк, его кандидатуру поддержали 35% избирателей (121 человек). Всего за пост главы боролись четыре кандидата.

Напомним, до единого дня голосования в Иркутской области пройдут еще две избирательные кампании. 2 сентября должны состояться довыборы депутата думы Тулуна по одномандатному округу №20. Участие в кампании принимают два кандидата-самовыдвиженца. На дополнительных выборах депутата думы Куйтунского района по округу №8 также зарегистрированы два самовыдвиженца.