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20.09.2018

Светлана Шевченко стала заместителем председателя комиссии по Регламенту ЗС Приангарья

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Заместителем председателя комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного собрания Иркутской области на неосвобожденной основе избрана представитель фракции КПРФ Светлана Шевченко.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, ранее она работала помощником депутата областного парламента второго созыва Сергея Бренюка. Напомним, председателем комиссии по итогам тайного голосования на первой сессии Законодательного собрания была избрана Лариса Егорова.

В состав комиссии вошли следующие депутаты: Андрей Андреев (КПРФ), Ольга БезродныхГражданская платформа»), Александр ВедерниковЕдиная Россия»), Иван Крывовязый (КПРФ), Ольга Носенко (КПРФ), Виктор Побойкин («Единая Россия») и Антон Романов (КПРФ).

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