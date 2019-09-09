Светомузыкальный фонтан появился в парке Искусств Байкальска в рамках партпроекта «Единой России»

Байкальск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске благоустроили парк Искусств и установили в нем светомузыкальный фонтан. На это в рамках партпроекта «Единой России» «Городская среда» было выделено 14 млн 730 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, работы по благоустройству парка, в котором построили фестивальную площадку и установили светомузыкальный фонтан, начались 10 июня и завершились 31 августа 2019 года, а 7 сентября состоялось торжественное открытие.

В рамках партпроекта были заасфальтированы тротуары, проведено освещение, установлена новая фестивальная площадка, малые архитектурные формы, детский игровой комплекс, а также светомузыкальный фонтан площадью 63 кв метра, оформленный в граните. Фонтан стоимостью 9 млн 860 тысяч рублей запрограммирован примерно на 100 водных картин. На благоустройство парка без учета фонтана выделено 4 млн 870 тысяч рублей.

Торжественно открыли площадку глава Байкальского МО, член местного политсовета «Единой России» Василий Темгеневский, исполнительный секретарь Слюдянского районного местного отделения «Единой России» Марина Молчанова, член местного политсовета Татьяна Астахова и секретарь первичного отделения Слюдянки Татьяна Усачева. На открытии вручили благодарственные письма всем активным жителям, внесшим свой вклад в проект благоустройства общественного пространства.

– Работы были длительными, объем был большой. Нужно было решить проблему при строительстве с паводком, поднятием грунтовых вод. Ведь площадка находится вблизи озера Байкал. Несмотря на осложнения, все работы были выполнены качественно, жители Байкальска довольны новым объектом для отдыха, – рассказала Марина Молчанова.

Напомним, что проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются по желания граждан.