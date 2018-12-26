Свыше 3,5 тысяч заявок поступило на участие в образовательном модуле «Политический лидер» «Единой России»

Москва, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Свыше 3,5 тысяч заявок поступило на участие в образовательном модуле «Политический лидер» Высшей партийной школы «Единой России». Только за последнюю неделю количество желающих увеличилось более чем на полторы тысячи, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР со ссылкой на первого замсекретаря Генсовета партии Ольгу Баталину.

– В настоящее время средний конкурс на одно место в этом модуле сейчас составляет 23 человека. В связи с таким высоким интересом и ежедневным поступлением анкет принято решение продлить прием заявок до 15 января 2019 года. Следующий этап отбора участников – видеорезюме – стартует 10 января. У нас будет возможность поближе познакомиться с участниками проекта, – сообщила она.

По словам Ольги Баталиной, лидером по числу присланных анкет стала Ростовская область – там 261 кандидат заявил о своем желании принять участие в новом кадрово-образовательном проекте «Единой России». В первую десятку также вошли Москва, Калининградская область, республика Башкортостан и республика Мордовия, Липецкая область, Пермский край, Тамбовская область, Астраханская область и Санкт-Петербург.

– В Иркутской области проект вызвал большой интерес среди партийцев, сторонников, молодогвардейцев, активистов местных исполкомов, инициативных граждан. Считаю, что решение съезда возобновить партийное обучение на федеральном уровне – отличная возможность, которая позволит получить партийцам новые знания и направить их на развитие своего региона. Партии необходим кадровый резерв, состоящий из перспективных, ответственных и в то же время креативных политических лидеров. Поэтому мы предлагаем всем желающим, кто еще не успел, пройти регистрацию на сайте, – отметил депутат Законодательного собрания Иркутской области, куратор молодежных проектов Иркутского регионального отделения партии Артем Лобков.

Напомним, «Политический лидер» – это первый модуль программы партийного обучения в рамках Высшей партийной школы. Оно ориентировано на политиков со стажем, людей с опытом общественной работы. Всего в этом году выберут 150 участников, для которых в Москве пройдет недельное обучение, лучшие будут зачислены в кадровый резерв «Единой России».