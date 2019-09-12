Три финалиста проекта «ПолитСтартап» стали депутатами муниципальных дум в Иркутской области

Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области три финалиста кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап» одержали победу на муниципальных выборах депутатов городских и районных дум, прошедших 8 сентября в Единый день голосования.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, в состав думы Усть-Илимска вошел финалист проекта «ПолитСтартап», руководитель хореографического коллектива «Энергия» Евгений Тэрыца. Молодой депутат рассказал, что участие в проекте «ПолитСтартап» помогло ему одержать победу на выборах, реализовать политические амбиции.

– Проект «ПолитСтартап» партии «Единая Россия» дает возможность молодым людям, которые хотят принести пользу Иркутской области, внести свой вклад в развитие региона, сделать первые шаги в публичной политике. В рамках прошедшей избирательной кампании мы смогли продемонстрировать свои амбиции, профессиональные навыки и достижения, которые есть у многих. Мне проект дал новые знания и укрепил мою веру в собственные силы, – подчеркнул Евгений Тэрыца.

По результатам выборов еще один финалист проекта «ПолитСтартап», индивидуальный предприниматель Степан Поляков вошел в состав думы Иркутского района. Он отметил, что проект дал ему возможность познакомиться и пообщаться с ведущими политиками региона и страны.

– «ПолитСтартап» – это прекрасная площадка, где молодые люди могут завести новые знакомства с опытными известными политическими деятелями. У меня благодаря проекту была возможность пообщаться с Сергеем Соколом и получить ответы на интересующие меня вопросы, – рассказал Степан Поляков.

Третим финалистом проекта стала директор фонда «Сибирский характер» Яна Синявская, избравшаяся в думу Братска. Об этом рассказал региональный координатор кадрового проекта «Единой России» «Политстартап», депутат Заксобрания Иркутской области Артем Лобков. По его словам, знания и знакомства, приобретенные финалистами кадрового проекта, помогут им в депутатской работе, к которой молодые политики только приступают.

– Я считаю, что проект «ПолитСтартап» можно оценить как хорошую стартовую площадку. Мы не только обучаем молодых людей политическим технологиям, но и видим реальные итоги реализации проекта – депутатские мандаты, полученные нашими финалистами. Это говорит о том, что проект позволяет выделить наиболее конкурентоспособных молодых людей, которые могут составить хорошую конкуренцию даже очень опытным политикам. Кроме того, победа финалистов проекта на муниципальных выборах говорит еще и о том, что в обществе сегодня существует запрос на новые политические кадры, – заключил региональный координатор проекта «ПолитСтартап».

Напомним, проект «ПолитСтартап» дает молодым политикам шанс провести агитационную кампанию, показать себя на дебатах, заручиться поддержкой избирателей и Партии в ходе борьбы за депутатский мандат, сотрудничать и лично общаться с опытными политиками, профессионалами в области политконсалтинга и политических технологий, а также стать частью команды партии «Единая Россия».