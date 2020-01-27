Три иркутянина вышли в финал «Лидеров России»

Новосибирск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Объявлены имена 30 финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России-2020», прошедших в суперфинал от Сибирского федерального округа (СФО). Три из них – из Иркутской области, сообщают организаторы.

Приангарье в финале конкурса будут представлять Виталий Клопот (ООО «Пепсико холдингс»), Алексей Левицкий (ТОО CaspiOilGas) и Татьяна Молостова (ИНК).

Отметим, 25-26 января в Новосибирске состоялся региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» для участников из Сибирского федерального округа. Участие в нем принял 261 человек из Новосибирской области, Красноярского края, Томской области, Иркутской области, Омской области, Кемеровской области, Алтайского края, Республики Хакасия, Республики Тыва и Республики Алтай.

В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в СФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития.

Суперфинал конкурса пройдет весной 2020 года в Сочи.