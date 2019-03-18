Три представителя Иркутской области прошли отбор кадрового проекта «Политический лидер»

Москва, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В число 150 участников проекта «Политический лидер», которые пройдут недельное обучение в рамках Высшей партийной школы «Единой России» в Москве, вошли три представителя Иркутской области – Мария Беляевская из Саянска и иркутяне Вадим Костенко и Сергей Батищев, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

– Когда мне сообщили, что я показал высокие результаты при прохождении отбора и пригласили приехать – я был, честно говоря, немного шокирован, – рассказал Сергей Батищев. – Обучение мне необходимо для максимального раскрытия моего потенциала в политике. Полученные знания, навыки и компетенции рассчитываю реализовывать на практике в своем регионе. Очень важным считаю передавать опыт и знания своим коллегам. Пройдя курс, планирую провести обучение для актива «Молодой гвардии».

С 18 по 23 марта мастер-классы, тренинги по политическому позиционированию, планированию избирательной компании, современным коммуникациям, конфликтологии, оценке рисков для участников модуля «Политический лидер» проведут федеральные политики, ведущие политтехнологи и политконсультанты страны, известные телеведущие. Лучшие слушатели по результатам обучения будут зачислены в кадровый резерв партии «Единая Россия».

Напомним, конкурс на участие в образовательном модуле «Единой России» «Политический лидер» составил 43 человека на место. Из 6,5 тысячи анкет, одобренных на первом этапе, 85 заявок подали жители Иркутской области.

«Политический лидер» – это первый модуль программы партийного обучения в рамках Высшей партийной школы. Это обучение ориентировано на политиков со стажем, людей с опытом общественной работы. Всего в Высшей партийной школе четыре учебных модуля: «Политический лидер», «Партийный организатор», «Политический менеджер» и четвертый – для повышения квалификации работников партийного аппарата.