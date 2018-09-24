ЦИК России 26 сентября рассмотрит вопрос о передаче мандата депутата ГД Иосифа Кобзона Александру Якубовскому

Москва, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - ЦИК РФ на заседании 26 сентября первым вопросом повестки рассмотрит передачу вакантного мандата депутата Госдумы от «Единой России» зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов от ЕР Александру Якубовскому. Об этом сообщается в материалах ЦИК России.

Напомним, известный певец и депутат Госдумы от ЕР Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года. Он возглавлял региональную группу №4, объединявшую Бурятию, Забайкальский край и Иркутскую область. Вторым был Николай Николаев, который также избрался в Госдуму. За ним следовал представитель Бурятии Николай Будуев, ему достался мандат председателя правительства России Дмитрия Медведева, поскольку по итогам голосования партия «Единая Россия» заняла первое место по Бурятии. Представитель Забайкальского края Виктор Святецкий был четвертым в списке, пятым – зампред думы Иркутска Александр Ханхалаев, за ним следовала вице-спикер ЗС Иркутской области Наталья Дикусарова. Как ранее сообщали Телеинформу в пресс-службе ИРО ВПП ЕР, мандат Иосифа Кобзона, возможно, достанется Виктору Святецкому.

Между тем, отметим, 17 сентября на своей странице в соцсети «Фэйсбук» Александр Якубовский опроверг предположения, что этот мандат может перейти к нему. «Опережая вопросы коллег журналистов, хочу отметить, что от мандата депутата Законодательного собрания Иркутской области я не отказываюсь, кроме того 19 сентября приму участие в первой сессии Законодательного собрания», – написал он .

В случае ухода Александра Якубовского в Госдуму его мандат депутата ЗС может перейти следующему по списку в Усть-Ордынской региональной группе №22 – секретарю первичного отделения «Центральное №1» Эхирит-Булагатского местного отделения «Единой России» Геннадию Осодоеву. Впрочем, как ранее заявлял секретарь реготделения ЕР Сергей Брилка, «пока что у ЕР был только один отказ от мандата. Соответствующее заявление написал мэр Черемхово Вадим Семенов. Вместо него в Законодательное собрание войдет Александр Ведерников. Больше от мандатов в «Единой России» никто из победителей не отказывался».

На момент публикации комментарий Александра Якубовского получить не удалось. Однако, как пояснили Телеинформу в пресс-службе ИРО ВПП ЕР, 25 сентября в 16:00 по московскому времени будет проходить заседание Генерального совета «Единой России», где и может быть принято соответствующее решение о выдвижении Александра Якубовского в Госдуму. Соответственно, подтверждения или опровержения этого факта можно ожидать 25 сентября после 21:00 по иркутскому времени.