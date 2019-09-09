Тулун лидирует по числу жалоб на нарушения во время выборов 8 сентября

Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В избирательную комиссию Иркутской области в единый день голосования, 8 сентября, жалоб на нарушения не поступало. Территориальные избиркомы же приняли 110 заявлений, из них 64 – в Тулуне. Об этом 9 сентября на пресс-конференции рассказал глава облизбиркома Илья Дмитриев.

Из общего числа жалоб в Тулуне 57 приходится на подвоз и подкуп избирателей, четыре – на нарушения, связанные с проведением предвыборной агитации, две – с использованием должностного положения, одна – в связи с нарушением порядка голосования.

– Традиционно у нас в период избирательной кампании жалобы связаны, в основном, с предвыборной агитацией. Так было и в эту кампанию. Но в сам день голосования – это был подвоз и подкуп. Мы считаем, что это использовалась технология всё-таки, – говорит глава облизбиркома. – То есть до обеда была одна жалоба, никому неинтересно было, никто никого не подвозил, никто никого не подкупал. А после обеда поступило 57 жалоб о подвозе, о подкупе и так далее. То есть кто-то из кандидатов начал писать, остальные в эту гонку втянулись, по итогу как минимум два-три кандидата завалили и нас, и правоохранительные органы. Мы с ними ознакомились и, честно говоря, они под собой ничего не содержат.

Например, говорит Илья Дмитриев, есть фотография машины, у которой стоит два человека, а подпись гласит, что «кого-то привезли за какого-то кандидата». Как определить, что было на самом деле, непонятно, отмечает он.

Явка по Тулуну, кстати, достигла 32,15%, проголосовали 10 тысяч 962 избирателя. Большинство поддержали действующего мэра Юрия Кариха – 43,05%.

В избирательную комиссию Иркутска поступило 15 жалоб, связанных с подвозом и подкупом избирателей, непредоставлением возможности проголосовать вне помещения из-за пропуска срока подачи заявления и по временной прописке.

– Все жалобы оперативно рассматривались комиссиям и по необходимости направлялись в правоохранительные органы. Повлиявших на ход голосования и итоги выборов жалоб не установлено, – сказал Илья Дмитриев.

Он отметил, что на сегодня 10 жалоб из общего числа нашли своё подтверждение, 10 признаны фейковыми.