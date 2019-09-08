У Дмитрия Бердникова есть пять дней на решение о сложении полномочий мэра или отказе от депутатского мандата

Иркутск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников, выигравший выборы в думу города по избирательному округу №16, должен в течение пяти дней решить, слагает ли он с себя полномочия градоначальника или отказывается от мандата народного избранника. Об этом 9 сентября на пресс-конференции рассказал глава облизбиркома Илья Дмитриев.

– По закону, окружная избирательная комиссия каждого кандидата уведомляет об избрании. В течение пяти дней кандидат принимает решение, слагает он с себя полномочия, не совместимые со статусом избранного кандидата, или нет, – сказал Илья Дмитриев.

Дмитрий Бердников, по предварительным данным набрал на своём округе 1 тысячу 763 голоса. Его ближайший противник коммунист Андрей Ставинов – 1 тысячу 142 голоса.

Напомним, срок полномочий мэра Иркутска Дмитрия Бердникова оканчивается в марте 2020 года. При этом стоить напомнить, что прямые выборы мэра Иркутска отменили в 2015 году. Градоначальника решено было избирать из числа депутатов гордумы, Дмитрий Бердников стал мэром по этой схеме. В соответствии с Уставом города, в случае досрочного прекращения полномочий мэра дума должна избрать градоначальника из числа депутатов в течение 60 календарных дней со дня досрочного прекращения полномочий мэра.