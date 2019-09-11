У иркутян собирают мнения по поводу порядка избрания мэра

Иркутск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проходит опрос общественного мнения по вопросам, касающимся порядка избрания мэра областного центра, в том числе о способе избрания. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для непосредственного участия населения в социологическом опросе на официальном сайте администрации Иркутска размещена анкета.

В рамках анкетирования все желающие могут ответить на несколько вопросов.

Результаты будут направлены в Законодательное собрание Иркутской области в целях обеспечения объективного и всестороннего рассмотрения проекта закона о порядке избрания главы административного центра Иркутской области.

Напомним, закон о сити-менеджере рассмотрят на сессии Заксобрания Иркутской области 18 сентября. Вопрос о сити-менеджере изначально будет стоять в повестке и его рассмотрят во втором чтении. Пока ни от одной из сторон поправок не поступало.