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25.05.2019

Иркутская участница проекта «Единой России» «Герои с нашего двора» стала чемпионом мира по пауэрлифтингу

Иркутск, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Токио первенство мира по пауэрлифтингу 23 мая выиграла 17-летняя иркутянка, участница проекта «Единой России» «Герои с нашего двора» Екатерина Володько.

В жиме лежа девушка «взяла» вес почти в два раза превышающий ее собственный – 80 кг, сообщает пресс-служба партии. Екатерина Володько стала чемпионом мира по пауэрлифтингу среди девушек в весовой категории до 47 кг.

За успехами спортсменки следил председатель регионального общественного совета партпроекта «Детский спорт» Яков Миндрулев. Он отмечает, что это не первое успешное выступление Екатерины Володько на международных соревнованиях.

– Весь город болел за Екатерину и мысленно поддерживал ее. Кстати, это не первая победа участницы проекта «Герои с нашего двора». В прошлом году в Йоханесбурге девушка также стала чемпионом мира. Еще одна медаль добавилась в копилку Екатерины. От всей души поздравляем ее с победой, – рассказал Миндрулев.

По словам председателя регионального общественного совета проекта «Детский спорт», в начале мая Екатерина Володько приняла участие в съемках проекта «Герои с нашего двора», который призван популяризировать достижения юных спортсменов. Баннер с ее фотографией и заслугами размещен в центре города.

Напомним, проект «Герои с нашего двора» зародился в Новосибирске два года назад. По словам автора идеи, регионального координатора партийного проекта «Детский спорт» Александра Борматова, проект создавался, «чтобы дети больше интересовались здоровым образом жизни, меньше проводили времени за компьютерными играми, общались, росли целеустремленными».

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.

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