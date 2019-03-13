Участвовать в конкурсе на лучшую организацию работы будут 70 муниципальных дум Иркутской области

Иркутская область, 12.03.2019 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательное собрание Приангарья поступило 70 заявок на участие в конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования Иркутской области в 2018 году. Документы были поданы от шести городских округов, 13 муниципальных районов, 20 городских и 31 сельского поселения.

Как сообщает пресс-служба ЗС, представленные документы в течение месяца будут изучать члены конкурсной комиссии. Работу муниципальных дум оценят по 12-ти критериям, в числе которых – создание системы нормативных правовых актов по вопросам местного значения, работа с бюджетом территории, осуществление контрольных полномочий, работа с избирателями, а также обеспечение эффективного взаимодействия с органами власти области.

Окончательные итоги подведут на апрельской сессии областного парламента. Призовые места распределят в четырех категориях: городские округа, муниципальные районы, городские поселения, сельские поселения.

Конкурс проводится Законодательным собранием области ежегодно в целях повышения роли представительных органов муниципальных образований Иркутской области, улучшения эффективности их работы, распространения положительного опыта.