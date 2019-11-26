|Политика
|27.11.2019
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Юлия Гордина назначена руководителем Дирекции автодорог Иркутской области
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Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Юлия Гордина назначена руководителем Дирекции автодорог Иркутской области. Ранее пост занимал Иван Клочихин. Информация об этом размещена на официальном сайте службы.
Юлия Гордина вступила в должность с 26 ноября. Ранее она работала заместителем руководителя Службы государственного жилищного надзора Иркутской области.
Напомним, Юлия Гордина с декабря 2015 года занимала должность заместителя мэра – председателя комитета по управлению Правобережным округом Иркутска. Она уволилась с этого поста по собственному желанию в апреле 2018 года.