Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Юлия Гордина назначена руководителем Дирекции автодорог Иркутской области. Ранее пост занимал Иван Клочихин. Информация об этом размещена на официальном сайте службы. Юлия Гордина вступила в должность с 26 ноября. Ранее она работала заместителем руководителя Службы государственного жилищного надзора Иркутской области. Напомним, Юлия Гордина с декабря 2015 года занимала должность заместителя мэра – председателя комитета по управлению Правобережным округом Иркутска. Она уволилась с этого поста по собственному желанию в апреле 2018 года. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

юлия гордина Тэги: View the discussion thread.