Управление судебного департамента Иркутской области отмечает 20-летний юбилей

Иркутская область, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Управлению судебного департамента Иркутской области исполнилось 20 лет. Коллектив ведомства от имени депутатов Законодательного собрания Приангарья на торжественном мероприятии, которое состоялось 6 сентября, поздравил председатель комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении Борис Алексеев. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

Он также передал Управлению приветственный адрес спикера областного парламента Сергея Брилки.

– Мы понимаем, что от четкости и слаженности вашей работы напрямую зависит деятельность районных и городских судов, своевременность осуществления правосудия. Важно, что осознавая актуальные вопросы развития судебной системы, вы находите верные решения и прикладываете все усилия для оперативного воплощения их в жизнь. Ваша безукоризненная служба способствует повышению доверия населения к суду как надежному защитнику конституционных прав и свобод граждан, – сказано в приветственном адресе Сергея Брилки.

Борис Алексеев, выступая перед собравшимися, отметил, что 20 лет – это важный период становления и развития, который успешно пройден.

– Все эти годы Управление осуществляет всестороннее обеспечение деятельности судов общей юрисдикции в Иркутской области, направленное на создание надлежащих условий для полного и независимого правосудия. Исполнение обширного перечня задач кадрового, финансового, материально-технического и организационного обеспечения требует от сотрудников Управления глубокого понимания проблем, стоящих перед судейским корпусом, и высочайшего профессионализма. Уверен, что используя накопленный опыт и сохраняя заложенные традиции, коллектив Управления и впредь будет достойно принимать новые вызовы, справляться с решением самых сложных задач, – подчеркнул парламентарий.

Судебный департамент был учрежден в соответствии с законом от 8 января 1998 года № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации», которым функции организационного обеспечения судебной власти были переданы из системы органов исполнительной власти федеральному государственному органу, действующему при судебной системе.

Главным предназначением нового органа заключалось в том, чтобы он взял на себя решение всех проблем жизнедеятельности судов, избавил судейский корпус от несвойственных ему функций и забот, обеспечил финансовое, кадровое, материально-техническое наполнение судебной деятельности. Структура системы Судебного департамента предусматривает территориальные подразделения в субъектах Российской Федерации, реализующие на местах задачи по организационному обеспечению судов соответствующего региона – управления и отделы.