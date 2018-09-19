|Политика
|20.09.2018
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Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Иркутской области возглавил Алексей Трофимов
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Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20 сентября начальник управления Росгвардии по Иркутской области полковник полиции Алексей Сапожников представил личному составу регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии нового руководителя – Алексея Трофимова.
Как сообщает пресс-служба ведомства, приказом директора Росгвардии от 14 сентября на должность начальника управления назначен подполковник полиции, ранее занимавший должность начальника ОВО по Чите – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Забайкальскому краю».
Алексей Трофимов поблагодарил руководство Росгвардии за оказанное доверие. Он выразил уверенность, что организационная работа по всем направлениям деятельности будет выполняться качественно, а подчиненное подразделение в полном объеме будет выполнять все поставленные перед ним задачи.
СПРАВКА:
Алексей Трофимов родился 11 июня 1976 года в Чите. В 2001 году окончил Читинский государственный университет. Свой трудовой путь в правоохранительных органах начал в 1996 году, где прошёл все ступени карьерного роста – от инспектора дорожно-патрульной службы до начальника отдела полиции. В 2017 году назначен начальником отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Чите.
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