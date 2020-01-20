Юрий Чайка покинул пост Генпрокурора России

Москва, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Юрий Чайка освобождён от должности руководителя Генеральной прокуратуры России в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации на должность Генерального прокурора Российской Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова.

Юрий Чайка занимал пост Генпрокурора с 2006 года. Срок его полномочий истекал в 2021 году.