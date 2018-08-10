Усольские журналисты установили несоответствие в сведениях о деятельности Павла Сумарокова в Законодательном собрании

Усолье-Сибирское, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Усольские журналисты установили существенное расхождение в сведениях, предоставленных Павлом Сумароковым о его депутатской деятельности, с информацией Законодательного собрания Иркутской области. Как сообщили Телеинформу в телекомпании РТВ, региональный парламент предоставил редакции в качестве ответа на запрос фактическую информацию о деятельности парламентария, и она отличается от отчета, который недавно выпустил сам депутат в качестве агитационно-пропагандистских материалов накануне очередных выборов в Заксобрание. В частности, в своем отчете Павел Сумароков утверждал, что принимал участие в разработке 26 законов. Согласно данным Законодательного собрания, за весь созыв он не внес ни одного собственного законопроекта. «Во время работы Законодательного собрания Иркутской области второго созыва депутатом Сумароковым П.И. единолично проекты законов не вносились», – сказано в ответе регионального парламента. Также дан ответ на вопрос, являлся ли Павел Сумароков разработчиком закона «О детях войны». В Законодательном собрании сообщили: «Вместе с тем 21 июня 2013 года Сумароковым П.И. в соавторстве с депутатами Сумароковым И.А., Саидовой И.В., Рычковой И.Л., Швайкиным А.В. в Законодательное собрание Иркутской области внесен проект закона Иркутской области «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года до 31 декабря 1945 года». Этот проект закона был отклонен в связи с тем, что на рассмотрении в Законодательном собрании Иркутской области на тот момент находился проект закона Иркутской области «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны». В отчете Павла Сумарокова было указано, что он принимал участие в разработке законопроекта «О ветеранах труда Иркутской области». Как пояснил Телеинформу председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Заксобрания Андрей Лабыгин, депутат не был в числе инициаторов этого проекта закона. – Павел Сумароков не имеет отношения к разработке законопроекта «О ветеранах труда Иркутской области», не выступал его инициатором, не помогал в продвижении документа, – отметил председатель профильного комитета. – Я приступил к разработке законопроекта еще в январе 2017 года, направил соответствующий запрос в правительство Иркутской области, чтобы выяснить, сколько человек потенциально по нему станут льготополучателями. Коллеги по фракции «Единой России» поддержали инициативу и в апреле 2017 года обратились к губернатору за отзывом на проект закона. Осенью того же года от главы правительства Иркутской области пришел отзыв, в котором он указывал, что законопроект принимать нецелесообразно. Но мы продолжили работу и сейчас закон уже принят. Павел Сумароков не принимал участие ни в разработке документа, ни в многочисленных переговорах и переписке с правительством и губернатором по поводу принятия документа. Андрей Лабыгин отметил непричастность Павла Сумарокова к разработке еще одного резонансного закона – «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных на территории Иркутской области». Также аппарат Законодательного собрания предоставил информацию о посещении Павлом Сумароковым заседаний комитета по бюджету, членом которого он является: в 2013 году депутат посетил 4 из 10 заседаний комитета, в 2014 – 5 из 16, в 2015 – 6 из 21, в 2016 – 7 из 23, в 2017 – 5 из 14, в 2018 – 2 из 10. Из 26 законов, на авторстве которых настаивает Павел Сумароков в отчете, ни один не является его официальной законодательной инициативой. На сессиях Заксобрания он проголосовал за 12 из них и против двух. Как Павел Сумароков голосовал еще за два законопроекта из этого перечня, информация отсутствует. В отношении оставшихся 10 – не принимал участие в голосовании в связи с отсутствием. В подготовке поправок к 21 из указанных 26 законопроектов он участие не принимал, в отношении еще пяти проектов законов информация отсутствует. Напомним, 31 июля редакция РТВ направила в Законодательное собрание запрос относительно результатов работы депутата, члена фракции КПРФ Павла Сумарокова (14 избирательный округ, Усолье-Сибирское и Усольский район). Журналисты хотели получить информацию в связи с подготовкой серии передач о деятельности депутатов, представлявших территорию в региональном парламенте в созыве 2013-2018 годов. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... андрей лабыгин

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