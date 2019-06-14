Устав Иркутской области приведут в соответствие с федеральными требованиями

Иркутская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Поправки в Устав Иркутской области согласовали члены комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении под председательством Виктора Побойкина. Законопроект будет рассмотрен на сессии Законодательного собрания Иркутской области 19 июня, сообщает пресс-служба регпарламента.

Правки носят редакционный характер и приводят главный закон региона в соответствие с федеральными требованиями. Так, приводится к единообразию терминология, касающаяся коренных малочисленных народов Российской Федерации. Будет уточнен статус уполномоченного по правам ребёнка в Приангарье и порядок его назначения на должность, который предполагает согласование с детским омбудсменом при президенте России.

Кроме того, депутаты приняли к сведению отчет губернатора области о результатах деятельности правительства региона за 2018 год. Отчет будет заслушан и утвержден на сессии Законодательного собрания Иркутской области 19 июня.

Также члены комитета согласовали награждение Почётными грамотами Законодательного собрания Иркутской области депутата думы Заларинского района Сергея Перегудова и начальника отдела муниципальной службы администрации Аларского района Дарью Можодову за многолетний труд, активную общественную работу и вклад в развитие территории.