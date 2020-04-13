Утверждена повестка 29-й сессии Законодательного собрания Приангарья

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На 29-й сессии Законодательного собрания Иркутской области, которая состоится 15 апреля, рассмотрят 38 вопросов. Как сообщает пресс-служба ЗС, предварительную повестку сессии утвердила коллегия областного парламента, заседание которой прошло под руководством спикера Александра Ведерникова. При этом отмечается, что количество присутствующих в зале 15 апреля будет ограничено – общение депутатов с большинством приглашенных состоится по видеосвязи. Среди социальных нормативно-правовых актов, которые предстоит рассмотреть на сессии, законопроект «Об уменьшении минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества в целях освобождения от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов от продажи объектов недвижимого имущества на территории Иркутской области», который был внесен Сергеем Соколом. Напомним, проектом закона предусматривается сокращение минимального предельного срока владения объектом недвижимости с пяти до трех лет, после которого оно может быть продано без уплаты налога. Также в повестке сессии – законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», предусматривающий ежемесячную денежную выплату из регионального бюджета студентам среднеспециальных учебных заведений, осуществляющих подготовку медиков и педагогов. В первом и окончательном чтении планируется рассмотреть проект закона «О внесении изменения в статью 3 закона Иркутской области «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области». Проект закона внесен группой депутатов и предусматривает увеличение ежегодной выплаты гражданам, имеющим статус детей Великой Отечественной войны, с двух тысяч до пяти тысяч рублей. Еще один социальный законопроект в повестке 29-й сессии – «О внесении изменений в статью 7 Закона Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей». Поводом стало обращение в адрес Законодательного собрания администрации Усть-Илимского района. Жители района жаловались, что меры социальной поддержки предоставляются многодетным и малоимущим семьям при условии, что родители трудоустроены либо признаны безработными, а такая категория граждан, как получающие страховую пенсию по старости, к ним не относится, и соответственно в случае, если родители – пенсионеры, семья не может претендовать на льготы. Проект закона направлен на установление дополнительного исключения из общего правила, что при принятии изменений позволит пенсионерам приобрести право на меры социальной поддержки. Кроме того, будет рассмотрен проект постановления «О согласовании назначения Зайцева Константина Борисовича на должность первого заместителя губернатора Иркутской области – председателя правительства Иркутской области». На сайте Законодательного собрания региона будет вестись прямая трансляция заседания сессии. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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