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05.10.2018

Утверждена повестка четвёртой внеочередной сессии Заксобрания Иркутской области

Иркутская область, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Коллегия Законодательного собрания Иркутской области утвердила проект повестки четвёртой очередной сессии на заседании, которое прошло 5 октября под председательством спикера Сергея Сокола. В повестку предстоящей сессии, которая состоится 8 октября, включен 31 вопрос, сообщает пресс-служба регпарламента.

Центральным вопросом повестки станет внесения изменения в закон об областном бюджете на 2018 год. Необходимость корректировки связана с финансовой потребностью муниципальных образований для выплаты заработной платы работникам образования, прохождению отопительного сезона, а также для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

На сессии рассмотрят проект закона «Об изменении условий предоставления мер социальной поддержки, а также условий применения размеров региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в связи с отдельными изменениями в сфере пенсионного законодательства». Законопроектом предлагается закрепить льготы по оплате жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг за отдельными категориями граждан, установив условием их предоставления не выход на пенсию, а достижение 55-летнего возраста для женщин и 60-летнего возраста для мужчин.

Кроме того, будет предложено направить отзывы на ряд федеральных законопроектов, в том числе «О внесении изменений в отдельный законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

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