Увеличение субсидии на развитие Иркутска в 10 раз приняли в первом чтении

Иркутск, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект об увеличении в 10 раз региональной субсидии Иркутску на исполнение функций областного центра приняли в первом чтении на сессии Заксобрания 5 июня.

Сейчас Иркутск получает из областного бюджета не менее 0,2% налоговых доходов казны региона. Законопроектом предлагается, что в областной центр нужно направлять не более 2,2%. Как рассказал один из авторов законопроекта, депутат Эдуард Дикунов, эти деньги следует рассматривать как инвестиции не только в развитие города, но и области в целом, поскольку средства пойдут на совершенствования инфраструктуры, которой пользуются все жители Иркутской области.

– Каждый день сюда приезжают тысячи человек для обучения, получения медицинских услуг, участия в соревнованиях. Здесь находятся областные структуры, учреждения культуры, образования, здравоохранения, спорта, проводятся международные мероприятия и так далее. Часто организаторами выступает правительство Иркутской области, – прокомментировал парламентарий. – Несложно представить, какую колоссальную нагрузку испытывает инфраструктура Иркутска. Город делает много, при том, что бюджет областного центра ограничен и две трети казны несёт социальную нагрузку. Область берёт у Иркутска больше, чем отдаёт, инфраструктура изнашивается быстрее, чем восстанавливается.

Эдуард Дикунов отметил, что развитие этой составляющей города несёт в себе и удерживающий фактор для оттока населения. У Иркутска, по его мнению, есть все шансы для конкуренции с крупными городами. Однако у коллег депутата инициатива вызвала некоторые сомнения.

Например, Илье Сумарокову было непонятно, откуда, в условиях утверждённого трёхгодового бюджета, на 10-кратное увеличение субсидии Иркутска появятся деньги. Эту же позицию высказал и зампред правительства Иркутской области Антон Логашов. Средства придётся брать либо исходя из роста доходов областного бюджета, которого, по словам чиновника, пока нет, либо секвестировать другие направления. Также Антон Логашов заявил, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко не согласен с предложенной концепцией законопроекта, «хотя, безусловно, Иркутск должен развиваться».

Эдуард Дикунов на это сказал, что Иркутск много лет испытывал хроническое недофинансирование, и если из федерального центра ему сейчас оказывается значительная поддержка, благодаря проекту по формированию комфортной городской среды, то область до сих пор не направляет городу достаточного объёма средств. По задумке авторов законопроекта, снимать деньги с других программ, заложенных в областном бюджете, никто не собирается, расчёт идёт именно на рост доходов областной казны, в том числе от налоговых поступлений, которые стабильно увеличивается.

Что касается позиции губернатора, то Сергей Левченко предлагает ориентироваться на наращивание Иркутском собственного налогового потенциала. Область в этом случае готова помогать субсидией в пропорции, к примеру, «рубль на рубль». Авторы законопроекта с этим принципиально не согласны, поскольку такой поход, когда муниципалитет должен сам стимулировать рост доходов, должен применяться не только к Иркутску, а ко всем территориям. Законопроект же предполагает компенсацию городу за пользование его инфраструктурой.

Депутат Геннадий Истомин призвал коллег не торопиться с принятием закона и обсудить его с Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области, поскольку он затрагивает межбюджетные отношения. Тем не менее, документ приняли в первом чтении. Поправки к нему можно вносить до 22 июня.