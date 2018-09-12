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12.09.2018

В Аларском районе через муниципальных служащих пытались агитировать за одного из кандидатов в депутаты ЗС

Аларский район, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Аларском районе через муниципальных служащих пытались агитировать за одного из кандидатов в депутаты на прошедших выборах в Законодательное собрание Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в период подготовки к выборам муниципальный служащий в нарушения требований ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» главам шести администраций сельских поселений района для распространения раздал агитационный материал одного из кандидатов в депутаты ЗС.

Действия глав по его распространению были пресечены прокуратурой района, впоследствии им объявлены предостережения о недопущении нарушений требований закона.

В отношении муниципального служащего прокурором района составлен административный материал по статье 5.11 КоАП РФ – проведение предвыборной агитации лицом, которому участие в ее проведении запрещено федеральным законом. Материалы направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.

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